Aanhouding na schietpartij Rijswijk

RIJSWIJK - De politie heeft een Hagenaar aangehouden in verband met een schietpartij in een portiek op de Wijnandt van Elststraat in Rijswijk. De 28-jarige man meldde zichzelf bij de politie.

De schietpartij was maandag kort voor middernacht. Bij het incident raakte een bewoner van de portiek gewond, hij had een schotwond in zijn been.

De aanleiding voor de schietpartij was vermoedelijk een ruzie over geluidsoverlast. In het trappenhuis van de portiek werd voordat er geschoten werd, geschreeuwd en heen en weer gelopen, zeggen bewoners.

