Zwaargewonde man gevonden in woning Katwijk Archief | Foto: ANP

DEN HAAG - In Katwijk is in een woning aan de de Schimmelpennickstraat een zwaargewonde man gevonden, heeft de politie dinsdag bekend gemaakt. De 27-jarige man werd maandag in het huis gevonden en is naar het ziekenhuis vervoerd.

Omdat het onduidelijkheid is hoe de man gewond is geraakt, stelt de politie een uitgebreid onderzoek in. De politie is op zoek naar getuigen die zondag of maandag iets gezien hebben.