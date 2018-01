Deel dit artikel:











IN BEELD: Mooiste weerfoto's van januari

DEN HAAG - De eerste maand van het jaar zit er weer op. En het was weerkundig gezien een bijzondere maand: zo hadden we te maken met een zeer zware storm en was het uitzonderlijk zacht. Omroep West zet de mooiste binnengekomen weerfoto's op een rij.

Heb jij een mooie weerfoto voor in onze weeruitzending, online of social media? Stuur dan jouw mooiste foto's op naar weer@omroepwest.nl. Foto: Loes Stolwijk

Foto: Dirk van Egmond

Foto: Dirk van Egmond

Foto: Ton Wesselius

Foto: Erik Rausch

Foto: Gieny Westra

Foto: Gieny Westra