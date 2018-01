Deel dit artikel:











Spanning loopt op: morgen eerste peiling raadsverkiezingen... wij doen alvast een voorspelling

DEN HAAG - Wie wordt de grootste winnaar en wie de grootste verliezer? Deze vraag houdt menig politicus deze verkiezingscampagne bezig. Op woensdag 21 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen en dan kennen we de echte uitslag, maar morgen is de eerste opiniepeiling in Den Haag. Het is de eerste van drie peilingen die de gemeente Den Haag laat uitvoeren. Onze politieke redactie doet drie voorspellingen.

'De versplintering van de gemeenteraad zet door' Na de verkiezingen in 2014 telt de Haagse gemeenteraad dertien partijen. Door boze raadsleden die zich afsplitsen van hun partij zijn het er inmiddels zelfs 16 geworden. En dat is veel. Die versplintering komt omdat kiezers niet meer traditioneel stemmen op gevestigde partijen. Ze verspreiden zich over steeds meer partijen.

'De grootste partij zal kleiner zijn dan ooit' Dat hangt samen met de verspintering. Den Haag heeft al sinds jaar en dag 45 raadszetels en die worden verdeeld over steeds meer partijen. Elke partij wordt dus een beetje kleiner.

'Kiezers met een migranten achtergrond zijn bepalend' De groep kiezers met een van oorsprong niet-Nederlandse achtergrond groeit. Inmiddels heeft meer dan de helft van de Hagenaars een andere culturele achtergrond dan de Nederlandse. De PvdA trekt traditioneel veel allochtone kiezers aan. Maar dat verschuift. Ook de migranten verspreiden zich over steeds meer partijen en vrijwel alle partijen proberen hiervan te profiteren.

