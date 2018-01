Grof geweld tegen zwangere vrouw niet bewezen

DEN HAAG - Zijn ex-vriendin beschuldigde de verdachte uit Pijnacker (26) van grof geweld tegen haar, terwijl ze zwanger was. Bij de Haagse rechtbank bleek dinsdag dat daar te weinig bewijs voor is. Het OM vindt dat de man alleen schuldig is aan het uitschelden van zijn voormalige partner, het meenemen van haar post, en een inbraakpoging.

Het tweetal had een stormachtige relatie, met geregeld ruzie. Op 17 oktober werd hij de man de politie opgepakt. De zaak werd serieus opgepakt, omdat de verdachte de vrouw geslagen zou hebben terwijl ze zwanger was. Ook zou hij in hun gezamenlijke woning haar met haar gezicht tegen de kast gegooid hebben.

De vrouw verklaarde dat ze met blauwe plekken rondliep. Nadat hij haar een kopstoot zou hebben gegeven, had ze ook een gezwollen neus. De jongere broer van de vrouw, die een tijdje bij het stel woonde, bevestigde haar verhaal.



'Wel schelden, niet slaan'

De verdachte ontkende dinsdag bij de Haagse rechtbank de mishandelingen. 'Ik heb haar misschien wel uitgescholden, maar zij heeft ook van alles gezegd.' De officier van justitie concludeerde tijdens de zitting dat er te weinig bewijs was voor de mishandelingen. De verklaringen van haar broertje vond de officier niet betrouwbaar genoeg.

De officier eiste tegen de verdachte een celstraf van 2,5 maand, voor alleen de scheldpartij, het meepikken van haar post, en een inbraakpoging bij de Primark in Gouda. Volgens de verdachte was hij op het dievenpad geraakt doordat zijn vriendin vaak geld nodig had. 'Mevrouw hield er een luxe leefstijl op na', verklaarde zijn advocaat tijdens de zitting. De rechtbank las ook verklaringen van getuigen voor waaruit bleek dat de ex-vriendin de verdachte als 'een schoothondje' had gebruikt.



Gebrek aan bewijs

De uitspraak is over twee weken, maar de rechtbank liet dinsdag al doorschemeren dat de verdachte niet veroordeeld zal worden voor de mishandelingen vanwege gebrek aan bewijs.