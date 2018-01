Doe mee met de Omroep West Peiling Bingo! Eerste uitslag vandaag bekend

DEN HAAG - De gemeenteraadsverkiezingen zijn pas 21 maart, maar vandaag worden om 13.00 uur de uitkomsten van de eerste peiling in Den Haag bekend gemaakt. Toch wel een spannende dag voor de politici, tegelijkertijd: het zal de nodige clichématige reacties met zich meebrengen, dus... een mooie gelegenheid voor een potje Omroep West Peiling Bingo!

'Het is maar een peiling', 'alleen de uitslag op 21 maart telt', of 'er kan nog van alles gebeuren'. Het zijn slechts een paar uitspraken die bijna altijd weer terugkomen als uitslagen van een peiling bekend worden gemaakt. Reken maar, ook vandaag in Den Haag!

Ga jij de uitdaging met ons aan om vandaag alle clichés te ontdekken? Download dan hier (site) of hier (apps) onze speciale Omroep West Peiling Bingokaart. Succes! We houden je vandaag op de hoogte op al onze kanalen. Kun je de bingo moeiteloos meespelen.

