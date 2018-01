Urenlang geen treinen Leiden-Alphen: automobilist ontsnapt aan trein bij aanrijding

ZOETERWOUDE - Bij de spoorwegovergang aan de Burgemeester Smeetsweg in Zoeterwoude is dinsdagmiddag een auto onder de trein terechtgekomen. De bestuurder wist zelfstandig uit het voertuig te komen. Door de botsing was tussen Leiden Centraal en Alphen aan den Rijn urenlang geen treinverkeer mogelijk.

De bestuurder van de auto was de enige inzittende. Hoe hij of zij met het voertuig onder de trein terecht kon komen is niet bekend. De politie onderzoekt dat nog. Het is ter plaatse een 'behoorlijke ravage', zegt een woordvoerder van de politie tegen Omroep West. De bestuurder van de auto is ter controle door een ambulance naar een ziekenhuis gebracht.

Een van de inzittenden van de trein laat Omroep West weten dat er in de trein geen paniek was. 'Iedereen is rustig', meldt hij. Rond 17.30 uur mochten de treinpassagiers de trein verlaten. Zij werden overgebracht naar een ander station.