Zuid-Hollandse winter steeds warmer

REGIO - De laatste tientallen jaren is de kans op vorstrijke of strenge winters sterk afgenomen, meldt MeteoGroup. 'Gemiddeld genomen hebben we 34 dagen of nachten vorst per winter. Deze winter heeft het slechts negen dagen licht gevroren in onze regio', bevestigt Omroep West-weerman Huub Mizee.

Volgens MeteoGroup is de kans op een kwakkelwinter, waarbij het slechts af en toe vriest, even groot als gedurende de jaren 60 tot en met 80 van vorige eeuw, maar dat we daarbij de vorstrijke tot zelfs strenge winters in zijn geheel hebben verruild voor zachte, tot ronduit vorstarme winters.

Deze winter werd het tot nu toe het koudst op de eerste meteorologische dag van de winter op 1 december: -4,3 graden. 'Weliswaar hebben we op 10 en 11 december flink wat sneeuw gehad, maar echt koud met 2 tot 3 graden vorst ’s nachts is het niet geweest. Overdag kwam het kwik alweer 2 tot 3 graden boven nul uit', aldus Mizee.



'Onwaarschijnlijk zacht'

Niet alleen de huidige winter is zacht, ook de voorgaande winters lieten slechts mondjesmaat winterweer zien. 'December 2015 was zelfs onwaarschijnlijk zacht. De gemiddelde temperatuur bedroeg 9,6 graden, terwijl de normale waarde 4,0 graden is.'

Volgens de weerman moeten we deze winter echter nog niet helemaal afschrijven. 'We moeten niet vergeten dat we nog een volle wintermaand te gaan hebben. De kans op winterweer is voorlopig echter nog zeer klein. De kans is dus groot dat ook deze winter met amper winterweer de boeken in gaat.'

