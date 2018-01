'Zonder nieuwe longen was ik overleden'

DEN HAAG - In de Eerste Kamer wordt dinsdag gedebateerd over het initiatiefvoorstel van D66-Kamerlid Pia Dijkstra over het opnemen van een actief donorregistratiesysteem. Het wetsvoorstel is omstreden, want als de wet het haalt, wordt iedereen automatisch donor tenzij je bezwaar maakt. De Haagse Chermaine van Wilderen volgt de debatten in de Eerste Kamer op de voet. Zij kreeg twee jaar geleden twee nieuwe longen vanwege een ernstige ziekte.

Op 25-jarige leeftijd werd bij Chermaine de zeldzame longaandoening pulmonale hypertensie vastgesteld. Voor de progressieve ziekte is geen genezing mogelijk. Een dubbele longtransplantatie in 2016 was haar redding. 'Als ik twee dagen later was geopereerd, was ik dood geweest', vertelt ze met hese stem. Doordat ze lang aan de beademing heeft gelegen, heeft ze een stembandverlamming opgelopen.

Chermaine beseft dat ze heel veel geluk heeft gehad. 'Er zijn mensen die dat geluk niet hebben gehad. Drie vriendinnen die op een tranplantatielijst stonden zijn overleden toen ik in het ziekenhuis in Groningen lag', vertelt ze. Persoonlijk vindt Chermaine het onbegrijpelijk dat mensen tegen de donorwet zijn. 'Het gaat niet alleen over jezelf, maar het kan bijvoorbeeld ook je moeder of je broer zijn. Dan wil je toch niets liever dan dat zij gezond worden en in leven kunnen blijven.'



'Neem een beslissing'

Tegenstanders vinden het plan een inbreuk op het zelfbeschikkingsrecht, maar dat noemt Chermaine onzin. 'Je krijgt nog steeds de keuze. Alleen wordt je nu eigenlijk gedwongen om een menig te vormen. Het is goed om daar wel over na te denken. Als je geen keuze maakt en je komt voortijdig te overlijden, dan moet je familie een beslissing nemen'.

'Als je nee zegt tegen doneren, dan moet je ook nee zeggen tegen het ontvangen van een orgaan', vervolgt Chermaine. 'Er zijn zoveel mensen die graag beter willen worden. Als je ziek bent wil je maar één ding en dat is weer leven. En dat weet ik als geen ander.' Het debat duurt tot dinsdagavond laat. De senaat stemt volgende week over het wetsvoorstel.

