Vis-icoon Allie Simonis: VVD wil goedkoop scoren in Scheveningen

DEN HAAG - ‘Goedkope verkiezingsretoriek’, zo noemt vishandelaar, ondernemer én de nummer 27 op de kieslijst van het CDA Allie Simonis, de plannen van de VVD voor het gebied rond Scheveningen-Haven. ‘Ik heb de laatste zes jaar geen VVD’er in de haven gezien’, moppert hij. ‘Bovendien is die partij de afgelopen jaren steeds mede-verantwoordelijk geweest voor de plannen die er nu zijn.’

De liberalen presenteerden gisteren een plan voor Scheveningen-Haven. Reden daarvoor was volgens lijsttrekker Boudewijn Revis dat de gemeente de afgelopen jaren soms een ‘zwabberende koers’ volgde als het om dit gebied gaat. De ene keer koos de stad juist meer voor woningbouw, de andere keer voor meer bedrijvigheid, stelde hij.

Daarom moet er voor 1 januari 2020 een convenant worden gesloten met onder meer projectontwikkelaars en bedrijven, zodat iedereen weet waar hij tot 2035 aan toe is.



Minder woningen

Onderdelen van het VVD-plan zijn onder meer dat er minder woningen moeten komen dan eerder gepland en dat de bedrijvigheid meer ruimte moet krijgen. Ook moet er geen tram komen over de Westduinweg.

Volgens Simonis – bekend van de restaurants en de vishandel – is er na 35 jaar discussie al een afspraak tussen gemeente en ondernemers. Met als gevolg dat binnenkort wordt begonnen met het vernieuwen van het gebied. Begin februari worden de voorbereidingen getroffen voor grootschalige ontwikkelingen op het noordelijke havenhoofd. Eerst worden riolen, kabels en leidingen verlegd. In januari volgend jaar start de bouw van een parkeergarage in de buurt van de visafslag.



Verstandhouding is goed

Dat bedrijven en woningen met elkaar botsen, valt ook wel mee, zegt Simonis. ‘Ondernemers houden juist heel erg rekening met bewoners. Samen moeten we het maken hier. En de verstandhouding is heel erg goed. Die sfeer van samenwerking is er. Dat nu opeens de plannen voor de woningbouw moeten worden aangepast, is een beetje mosterd na de maaltijd. Alle bestemmingsplannen zijn al goedgekeurd.’

De ondernemer: ‘Nu de verkiezingen naderen, komt de VVD opeens langs. Dat vind ik goedkoop. Het is gewoon een beetje scoren.’