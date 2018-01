Deel dit artikel:











PvdA en SP Leiden willen invloed op grondgebied Teylingen Foto: Omroep West

TEYLINGEN - Het is de achtertuin van de Merenwijk, de Kagerzoom. Veel bewoners van de Leidse wijk gaan er hardlopen, wandelen of vogels spotten. Maar de gemeente Teylingen, van wie het groene gebied is, wil er flink wat aanpassingen in de natuur gaan doen.

Er moet bijvoorbeeld een skeelerbaan komen en er zouden een aantal bomen gerooid moeten worden. De SP en de PvdA in de Leidse gemeenteraad vragen zich nu af of Leiden daar niet een stokje voor zou kunnen steken. 'We maken ons er wel een beetje zorgen over omdat de meeste mensen in de Merenwijk het gebied prima vinden zoals het nu is', zegt Antoine Teeuwen van de SP in Leiden. Het liefst zou Teeuwen wat invloed willen uitoefenen op het gebied waar zoveel Leidenaren recreëren. Daarom heeft hij samen met de PvdA schriftelijke vragen gesteld aan het college van Burgemeester & Wethouders. 'We willen bijvoorbeeld weten waar de gemeentegrens nou precies loopt. We denken dat de bomen die Teylingen wil rooien op Leids grondgebied staan.' Als helder is waar de gemeentegrens precies loopt wordt volgens de partijen ook duidelijk wie er verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud van de dijk en de bomen langs de dijk.