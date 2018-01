Katwijk werkt mee aan droom trainer Schreuder en ontbindt per direct contract

KATWIJK - Voetbalvereniging Katwijk en trainer Dick Schreuder gaan per direct uit elkaar. Daarmee geeft de tweededivisionist gehoor aan de wens van haar hoofdtrainer, die zijn carrière voortzet in de Amerikaanse MLS.

Schreuder vertrekt naar Philadelphia Union. Bij de club uit de MLS wordt hij assistent-trainer. De 46-jarige trainer wil zich vanaf heden gaan voorbereiden op zijn Amerikaanse klus. In overleg met Katwijk is zijn contract, dat tot de zomer van 2019 doorliep, per direct ontbonden.

De selectie van Katwijk is dinsdagavond op de hoogte gebracht van het nieuws. Wie de nieuwe hoofdtrainer wordt van de koploper uit de tweede divisie is nog niet bekend.