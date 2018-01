Bert Timmerman maakt droom waar: als scheidsrechter naar de Olympische Spelen

AMMERSTOL - 'Het is een hoogtepunt, die je denk ik maar één keer in je carrière meemaakt', zegt Bert Timmerman trots tijdens Studio Haagsche Bluf. De schaatsscheidsrechter uit Ammerstol gaat voor de eerste keer naar de Olympische Spelen in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang. 'Natuurlijk is het een droom die uit komt.'

'Het is voor ons ook het hoogst haalbare', zegt Timmerman over de Spelen. 'We hebben natuurlijk ook andere wedstrijden, dus ik ben er geen vier jaar mee bezig. Maar je moet maar net het geluk hebben dat je er voor uitgekozen wordt, want ik ben niet de enige die in aanmerking zou komen. Maar het gaat denk ik ook wel op basis van de resultaten uit het verleden.'

Volgende week maandag vertrekt Timmerman naar Zuid-Korea. Nerveus is hij nog niet. 'Wie weet dat het volgende week anders is. Ik zit nu nog in mijn normale patroon van werk. Volgende maandag vertrek ik naar Korea en dan is de focus op het schaatsen. Alles wat telt zijn de wedstrijden.'



Diskwalificatie

Een van de belangrijkste taken van Timmerman is dat de wedstrijd verloopt volgens de reglementen en dat de omstandigheden voor iedereen gelijk zijn. 'Dus als iemand een fout maakt op de wissels dan zijn wij degene die de beslissing maken of de schaatser gediskwalificeerd wordt of niet.'



Goud voor Oranje

Vier jaar geleden waren de Olympische Spelen voor Nederland een groot succes. Timmerman denk dat het weer een succes wordt, 'maar het zal minder makkelijk zijn dan de afgelopen Olympische Spelen. Er zijn landen die terug zijn op het hoogste niveau. Sluit Noorwegen niet uit bij de heren en de Japanse ploeg doet het erg goed. Het zal niet zo makkelijk worden als vier jaar terug, maar ik zie zeker kansen voor Nederlands goud.'

Hoeveel gouden medailles gaat Nederland halen? 'Dat is altijd een gevaarlijke. Maar laat ik zeggen: zes.'

