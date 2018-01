Deel dit artikel:











Woning Kloosterpad Den Hoorn wordt ingericht als buurtpost Het Kloosterpad in Den Hoorn

DEN HAAG - Wonen Midden-Delfland richt vóór 1 april een buurtpost in aan het Kloosterpad in Den Hoorn. Het is de bedoeling dat de complexbeheerder daar regelmatig aanwezig is, zo meldt de Woningbouwvereniging aan Omroep West. Een en ander is zaterdag afgesproken op een besloten bewonersbijeenkomst.

Rond het woonblok in Den Hoorn is het al langere tijd onrustig, met als dieptepunt de moord op buurtbewoner Wil vorige week. Wonen Midden-Delfland geeft aan vóór eind februari contact op te nemen met bewoners om hun wensen verder te bespreken. Ook wordt er op korte termijn voor uitbreiding van de straatverlichting gezorgd. Andere partijen zoals de politie, de gemeente en de zorgpartijen mogen ook van de buurtuimte gebruik maken om dichterbij de bewoners te zijn. LEES OOK: Dode man in Den Hoorn blijkt vermoord, drie mannen aangehouden