West Wekker: eerste peiling bekend en een droomtransfer naar Amerika Foto: Omroep West

DEN HAAG - Het duurt niet heel lang meer: de gemeenteraadsverkiezingen. De spanning begint al te stijgen bij de politieke partijen. Het is tijd voor de eerste opiniepeiling in Den Haag. Wie wordt de grote winnaar en wie de grootste verliezer in de peiling? Verder in de West Wekker aadacht voor de Haagsche dierentuin en een droomtransfer naar Amerika.

1. Welke partij staat aan kop bij de eerste opiniepeiling in Den Haag?

De spanning stijgt! Nog anderhalve maand en dan zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Vanmiddag is de eerste opiniepeiling in Den Haag. Het is de eerste van in totaal drie peilingen die de gemeente Den Haag laat uitvoeren. 2. Haagsche dierentuin weer tot leven

De Haagsche dierentuin is weer open. Voor even dan en net iets anders. Je kunt die dierentuin tijdelijk weer bezoeken, want de provincie brengt hem opnieuw tot leven met een kunstexpositie van 1 februari tot en met 31 maart. Wij nemen alvast een kijkje. 3. Katwijk werkt mee aan droom trainer Schreuder

Een droomtransfer voor trainer Dick Schreuder. De coach verlaat Katwijk, de koploper in de tweede divisie. De club gaf gehoor aan de wens van de hoofdtrainer, die zijn carrière voortzet in de Amerikaanse MLS bij Philadelphia Union. 4. ADO Den Haag speelt benefietwedstrijd tegen Feyenoord voor ‘Support Casper’

Een prachtig gebaar van ADO Den Haag. De club speelt woensdag 21 maart een benefietwedstrijd tegen Feyenoord. Het duel staat in het teken van de Stichting Overleven met Alvleesklierkanker, die zich met de campagne ‘Support Casper’ inzet voor betere behandelmethoden voor patiënten met alvleesklierkanker. De wedstrijd in de Kuip begint om 18.00 uur. Weer: het is een bewolkte dag met regen. Het wordt ongeveer 9 graden. De wind komt uit het zuidwesten en wordt aan de zee hard, windkracht 7.