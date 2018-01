Gezinsleden Vredeoord Den Haag onwel door koolmonoxide

DEN HAAG - In een huis aan het Vredeoord in Den Haag zijn dinsdagavond enkele personen onwel geraakt door koolmonoxide. Dat meldt de brandweer. Drie gezinsleden zijn naar het ziekenhuis vervoerd.

Bij aankomst bleek er een hoge concentratie koolmonoxide in het huis aanwezig te zijn. Dat bleek het gevolg te zijn van een barbecue die op het balkon stond. De rook waaide het huis in. De brandweer heeft de woning gelucht en daarna metingen verricht om te kijken of het veilig was om weer naar binnen te gaan.