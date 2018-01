Vijfduizend kilometer door Oost-Europa voor hospice in Wassenaar

WASSENAAR - In twee oude barrels, vijfduizend kilometer door Oost-Europa rijden voor het goede doel. Zes Wassenaarse vrienden vertrekken zaterdag om deel te nemen aan de zogeheten Winter Carbage Run. Naast dat ze een hoop plezier maken, willen de vrienden ook een flink geldbedrag inzamelen voor het Hospice Wassenaar. Deze week zijn de voorbereidingen nog in volle gang.

In een garage ergens in Wassenaar staan twee bijzondere auto's. Veel geld hebben ze bij de aanschaf niet gekost, de regelementen schrijven voor dat het niet meer dan 500 euro mag zijn, maar ze zijn aardig opgeknapt. Grote zwaailichten flikkeren rond op de auto's en elk van de auto's heeft een bijzondere toeter.



Oost-Europa

De Winter Carbage Run is een jaarlijkse tourtocht van duizenden kilometers ergens in Europa. Dit jaar voert de tocht onder andere door Oostenrijk, Roemenië en Hongarije.

Luc Blok is één van de zes vrienden die dit jaar meerijdt. 'We zijn eigenlijk gewoon weer pubers. Ik ben nu 50 jaar, maar het is gewoon kinderhumor, die auto's', zegt hij als hem gevraagd wordt wat er nou zo leuk aan is.



Hospice

Maar naast dat de vrienden plezier maken, is het belangrijkste doel geld ophalen voor Hospice Wassenaar in hun woonplaats. Die hebben onder meer speciale bedden nodig en een nieuwe CV-installatie.

Meer dan 150 sponsoren hebben zich bij de groep gemeld om geld te doneren aan het hospice. 'En daar zijn we echt ontzettend trots op', benadrukt Rob van der Maarel. 'Daar doen we het allemaal voor.'



Vertrek

Aanstaande zaterdag is er een groot vertrek vanuit Wassenaar. Op 11 februari worden de heren weer terug verwacht. Afgelopen jaar deden ze ook mee, toen stond de teller na afloop op ruim 21.000 euro.

