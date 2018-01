Deel dit artikel:











Westlandse orchideeën voor paus: 'Groen is kleur van kracht en vrede, geel staat voor blijdschap' Paus Franciscus tijdens het urbi et orbi. (Foto: ANP)

WESTLAND - Zeker twee Westlandse orchideeënkwekers leveren dit jaar bloemen voor de paasviering op het Sint-Pietersplein in Vaticaanstad. Na het uitspreken van het urbi et orbi bedankt paus Franciscus traditiegetrouw Nederland voor de bloemen. Nu al zijn de voorbereidingen in volle gang voor de paasviering op zondag 1 april.

Een van de Westlandse kwekers die de bloemen mag leveren, is IJsbrand van der Houwen uit 's-Gravenzande. 'De orchidee is een hele moderne bloem en er kan heel veel mee gedaan worden', vertelt hij. 'De bloemen moeten nu nog een beetje doorrijpen, want het is nog geen Pasen. Eind maart gaan ze naar Italië.'



Boost De bloemen die geleverd worden zijn groene en gele cymbidiums. 'De groene gebruik ik op het bordes van de paus', vertelt hoofdarrangeur Paul Deckers bij mediapartner WOS . 'Groen is de kleur van hoop, kracht, rust en vrede. Uiteraard mag de kleur geel als paas- en voorjaarskleur voor licht en blijdschap ook niet ontbreken. Vandaar dat de mooie grote gele cymbidiums in metershoge arrangementen worden verwerkt. Bovendien staat de cymbidium voor vriendschap en liefde. Daarom sluit de symboliek van deze bloem perfect aan bij het paasfeest.' Van der Houwen hoopt dat de ochideeën voor de paus de verkoop van de bloem een boost bezorgen. 'We hebben echt nog werk om de bloem in Nederland en Duitsland aan de man te brengen.'