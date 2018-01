'Grote onrust onder bewakers gevangenis Alphen aan den Rijn'

Gevangenis in Alphen aan den Rijn. Foto: John van der Tol

ALPHEN AAN DEN RIJN - Binnen de gevangenis in Alphen aan den Rijn heerst grote onrust onder het personeel na verschillende incidenten. Dat schrijft De Telegraaf. Zo zouden medewerkers 17 januari zijn bedreigd door een man met een automatisch geweer.

Uit een brief van de directie die in handen is van De Telegraaf, blijkt dat de spanningen onder het gevangenispersoneel oplopen. Bezorgde medewerkers laten aan de krant weten dat de smokkel van telefoons en drugs de pan uit rijst.

De Dienst Justitiële Inrichtingen zegt tegen de krant dat de dreiging van 17 januari zeer serieus wordt genomen. Er loopt een onderzoek naar het incident en er lopen ook onderzoeken naar corruptie onder drie medewerkers.

Niet voor het eerst

Er heerst al langere tijd onrust in de gevangenis van Alphen aan den Rijn. Zo waren er afgelopen jaar onder andere protesten onder de gedetineerden vanwege verkeerd geleverde winkelproducten en werd een pyschologe bijna gewurgd.