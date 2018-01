Stemming donorwet uitgesteld: senatoren willen meer duidelijkeheid

REGIO - Het debat in de Eerste Kamer over de invoering van de omstreden donorwet ging dinsdag tot laat in de nacht door, maar een bevredigend einde was er voor de senatoren niet. Ze willen van initiatiefneemster Pia Dijkstra (D66) weten hoe de wet moet worden geïnterpreteerd en er moet meer duidelijkheid komen over de positie van nabestaanden en de rol van de artsen.

Door de openstaande vragen is de stemming over de wet een week uitgesteld. Leidenaar Nico van Meij heeft zelf twee donorlongen en is voorlichter bij de Nederlandse Transplantatie Stichting. Hij heeft het debat aandachtig gevolgd en is lichtelijk teleurgesteld: 'Het had mooi geweest als er duidelijkheid was geweest, maar we moeten nog even geduld hebben.'

'Ik heb zelf donorlongen gekregen, dus ik weet hoe het is om op de wachtlijst te staan, hoeveel hoop je eruit kunt putten', vertelt Nico. 'Als iemand aan mij vertelde dat hij of zij zich geregistreerd had, dan was ik blij. Natuurlijk hoop je niet dat diegene doodgaat, maar elke extra donor is gewoon zo belangrijk.'

Hoop houden

Pia Dijkstra beloofde dinsdagnacht snel met opheldering te komen over de wet. Daarna kan het debat volgende week dinsdag worden voortgezet. Nico moet het positieve gevoel dus nog even vast houden: 'Natuurlijk, hoop houden moet je altijd. Het klonk enigszins negatief dinsdagavond, maar ik hoop dat er snel duidelijkheid komt bij de senatoren en dat ze positief zullen gaan stemmen.'

LEES OOK: 'Zonder nieuwe longen was ik overleden'