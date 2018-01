Koningin Máxima opent World Horti Center

NAALDWIJK - Koningin Máxima opent woensdagochtend 7 maart het World Horti Center in Naaldwijk. Bij de opening is ook minister Carola Schouten (CU) van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aanwezig.

Het World Horti Center vormt een internationale etalage voor de glastuinbouw waarin onderwijs, onderzoeksinstellingen, bedrijven en overheid samenwerken aan innovaties en duurzame ontwikkelingen. Het moet hét internationale kennis- en innovatiecentrum voor glastuinbouw in het Westland worden.

Na de opening krijgt Máxima een rondleiding door het pand, dat zowel aan de binnen- als buitenkant is voorzien van groene beplanting. Tijdens de rondleiding bezoekt zij onder meer verschillende klaslokalen, het auditorium, de tentoonstellingsruimte van bedrijven en de kas met onderzoeksafdelingen.

Kwekers in de Kunst

Cultuurorganisatie Kwekers in de Kunst zal niet optreden tijdens de officiële opening. Dat komt vanwege de subsidie die voormalig burgemeester Sjaak van der Tak toezegde, maar die onterecht was.

