Deel dit artikel:











Ravage na inbraak in fietsenwinkel: 'Eigenaar zag de daders nog' Facebook: politie Kaag en Braassem Foto: Facebook politie Kaag en Braassem

TER AAR - Bij Fietsspecialist Van Eijk aan de Westkanaalweg in Ter Aar zijn in de nacht van dinsdag op woensdag verschillende fietsen gestolen. De inbraak werd rond 3.30 uur ontdekt. In de winkel is het een ravage, maar de zaak is woensdag wel gewoon open.

'De eigenaar woont naast de winkel en werd wakker van het alarm', laat een woordvoerder van de politie weten. 'Hij zag nog twee daders staan. Die reden weg met een witte bus, vermoedelijk een Volkswagen of Mercedes.' De bus reed over de Westkanaalweg richting de Aardamseweg en sloeg linksaf de Aardammerbrug over. Daarna verdween de bus uit het zicht.

Dure merkfietsen De laatste maanden vinden door heel Nederland vaker inbraken plaats in fietswinkels. Daarbij worden dure merkfietsen buitgemaakt.