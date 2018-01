Vijf vragen over de watersnoodramp van 65 jaar geleden

REGIO - Precies 65 jaar geleden werd het zuidwesten van Nederland getroffen door de watersnoodramp. Ook al hadden andere delen van ons land het erger te verduren, kon onze regio niet aan de ramp ontsnappen. Wat merkten de bewoners ons gebied van de watersnoodramp? Wij leggen het uit.





1. Wat was de watersnoodramp ook alweer?

In de nacht van 31 januari op 1 februari 1953 waaide het hard, heel hard. De westerstorm zorgde ervoor dat het zeewater van de Noordzee landinwaards werd opgestuwd. Dat, in combinatie met het springtij, zorgde ervoor dat het waterpeil tot extreme hoogte steeg.

Zeeland en Zuid-Holland kregen het het zwaarst te verduren. De Zeeuwse eilanden Schouwen-Duiveland en Tholen kwamen onder water te staan, net als Goeree-Overflakkee in Zuid-Holland. Naar schatting kwamen 1836 mensen om door de ramp. In onze provincie vielen 677 slachtoffers.

De mensen die de stortvloed overleefden ontsnapten tenauwernood. Veel mensen moesten schuilen op zolder terwijl zij wachtten op hun redding. De ramp zorgde ervoor dat de kustverdediging flink werd verbeterd, voornamelijk met de bouw van de Deltawerken.



2. Trof de watersnoodramp ook onze regio?

Delen van ons gebied liepen ook schade op, maar het bleef relatief beperkt. In Noordwijk werden enkele gebouwen die aan het strand lagen door het water beschadigd. Op het strand kwam een schip vast te zitten in het zand.

Bij 's-Gravenzande wisten bewoners maar net aan de stormvloed te ontkomen. Het water bereikte de dijken bij Arendsduin. Die dijken dreigden door te breken. Zo'n 150 Westlanders dichtten het gat in de dijk met vierduizend zandzakken en wisten zo te voorkomen dat een groot deel van Westland overstroomde.

In Katwijk bleven de huizen langs de kust staan. 'Maar de zeewering had er flink onder te leiden', vertelt maritiem deskundige Jan van Beelen van het Katwijks Museum. 'Het water nam ook flinke happen uit de boulevard.'



3. Waarom waren we niet erger getroffen?

Het zeewater stroomde vanuit een noordwestelijke richting langs ons land naar Frankrijk. De vloed bereikte de kust van onze regio wel, maar kon door onze dijken doorstromen naar het zuiden. In het zuiden was de kwaliteit van de dijken veel slechter.

'Tijdens de Tweede Wereldoorlog waren de dijken in het zuiden al in slechte staat, maar na de oorlog waren ze nog niet versterkt', vertelt Siemco Louwerse van het Watersnoodmuseum. 'Het water stroomde eerst over de dijken heen. Vervolgens braken ze door de druk. Het water stroomde zo dieper landinwaards.'



4. Hoe schoot onze regio te hulp?

Mensen uit het hele land werden opgetrommeld om te helpen bij de evacuaties. Daarbij moesten veel boten worden ingezet. 'Een havengebied als Scheveningen was van grote waarde. Veel visserschepen uit Scheveningen schoten te hulp', aldus Louwerse.

Ook vanuit Katwijk vertrokken visserschepen. 'Deze waren meestal voorzien van een klein roeibootje. Het plan was om deze in de overstroomde gebieden te krijgen.' Vaak gebeurde dit met gevaar voor eigen leven. Boten konden namelijk lastig door de overstroomde gebieden maneouvreren.

Ook boden veel Westlanders onderdak aan de geëvacueerden. Louwerse: 'Zij werden eerst met boten naar Rotterdam en Dordrecht gebracht. Daarna werden ze naar onder andere Westland gebracht.'



5. Hoe wordt de ramp herdacht?

In een aantal dorpen op Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duivenland wordt de watersnoodramp donderdag herdacht. Onder andere Prinses Margriet en de commissaris van de koning Jaap Smit zijn aanwezig bij de herdenkingen.

In onze regio zijn geen officiële herdenkingen.