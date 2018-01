Lees hier hoe je aan kaartjes komt voor de reünie van De Tempel (en waar het is)

Lekker dansen in De Tempel, zo ging dat in september 1990. Foto: Mieke Schlaman

DEN HAAG - Dat er een reünie komt van discotheek De Tempel in Den Haag gaat al een paar dagen als een lopend vuurtje door de stad en ver daar buiten. Sinds dinsdag weten we wanneer het is (13 april) maar nu maken wij ook bekend waar het gaat gebeuren en natuurlijk hoe je aan kaartjes komt.

De hele reünie is nog een beetje met geheimzinnigheid omgeven en de organisatie wil eigenlijk pas woensdagmiddag bekendmaken waar het gaat plaatsvinden. Maar na een beetje aandringen laat organisator Coen Bom het toch los tegenover Omroep West: Het wordt het Paard, aan de Prinsegracht in Den Haag.

Daar gaan 'The Children of the Night' - 'Ready or Not' - 'Encore une Fois' naar de reünie van De Tempel. En het belooft een 'Wonderfull Day' te worden, als het aan Bom ligt. 'Ik weet niet wat mij overkomt, al die reacties', glundert hij, 'De aankondiging van de reünie is meer dan 100.000 keer bekeken op Facebook en meer dan 1.300 reacties. Echt ongelooflijk leuk om te zien. Het overtreft mijn stoutste verwachtingen.'



Waarom niet op het Prins Hendrikplein?

De legendarische discotheek ('dansgelegenheid', verbetert Bom) waar menigeen voor het eerst een drankje nam of leerde tongworstelen, begon in 1986 op het Prins Hendrikplein. 'Het was oorspronkelijk van de Bhagwan. Maar wij hebben het in 1992 overgenomen. Elwin Giel had een visionair plan om er meerdere ruimtes van te maken. Toen zijn we een gigantische verbouwing begonnen. Zo werd het biologisch-dynamische restaurant op de benedenverdieping omgedoopt in de Buzz Video Funpub', zegt hij. 'En vanaf begin 1993 begon het echt een beetje te lopen.'

De reünie kan helaas niet meer in het oorspronkelijke gebouw worden gehouden. Het staat er nog wel, maar is nu van de archeologische dienst van de gemeente. Kon de organisator de gemeente niet lief aankijken, om voor één dag de bureaus en ambtelijke paperassen aan de kant te schuiven? 'Nou, als je daar één stap binnenzet zie je meteen dat het onmogelijk is om dat leeg te krijgen. Er zitten ook allemaal kamertjes in, dus een dansvloer zou niet meer kunnen.' Dat constateerde Bom hoogstpersoonlijk tijdens de Open Monumentendag in 2016, toen het gebouw eenmalig voor het publiek toegankelijk was.



Waarom moest De Tempel dicht?

Als je ziet hoeveel reacties Bom heeft gekregen op zijn initiatief voor de reünie, kun je je afvragen waarom de zaak überhaupt ooit gesloten is. 'Tja, dat was niet onze keuze', zegt hij met enige weemoed in zijn stem. 'We zijn daar langzaam weggepest door de buurt, het was niet meer houdbaar. We moesten ook heel veel kosten maken, omdat de gemeente elke keer met nieuwe bepalingen kwam. Het was wel duidelijk dat ze ons daar weg wilden hebben. Niet onbegrijpelijk, zo midden in een woonwijk.'

Toch is er destijds alles aan gedaan om de boel 'ordentelijk' te laten verlopen. Veel strenger dan nu, vertelt Bom: 'Er mocht geen glas op de dansvloer. Je moest je ketting naar binnen doen, je lange haar moest in een staart. Eigenlijk belachelijk strenge regels, vergeleken met nu', zegt hij. 'Maar het was ook een kwestie van opvoeden.'



'Kindertent'

Zeker in het laatste stadium stond De Tempel toch een beetje bekend als een 'kindertent'. Dat erkent oud-eigenaar Bom zelf ook. 'Tja, kindertent, kindertent... Stappen begon destijds wel in De Tempel, ja. Ouders brachten hun kinderen met liefde naar De Tempel. Er is nu geen zaak in Den Haag meer waar dat hetzelfde is. Maar wat wij toen jong vonden, ach. De tijden zijn ook heel erg veranderd. Op het einde was het ook niet meer zo leuk, maar wel heel leuk om te zien dat het nog zo leeft.'

De stappers van toen zijn nu eind dertig, begin veertig. Bom zelf is wat ouder: hij wordt donderdag vijftig. En dat is ook één van de redenen om de reünie te organiseren. 'Ja, dan ga je ook een beetje de houdbaarheid van jezelf merken. We worden er allemaal niet jongeren op. Als je een beetje een kwiek feestje wilt maken, moet je niet al te lang wachten. Dan krijg je zo'n fuifje met allemaal grjze mannen die met een glaasje jus d'orange aan de kant staan. Nu staat iedereen nog wel redelijk in het leven.'



Wat kunnen we verwachten?

Ok, maar wat voor feestje wordt deze reünie dan wel? 'Nou we proberen vooral de sfeer van toen te benaderen. Bijna alle dj's van toen komen ook. Stephan Koot, Dim Paulson, Bart van Hylckama.' Zelf zal hij ook weer plaatsnemen achter 'the wheels of steel', in de gedaante van Peter van Leewen. 'En misschien komen er ook nog wat andere dj's.'

Het barpersoneel en andere medewerkers van toen zijn als het aan Bom ligt ook allemaal van de partij. Maar de Drank Effecten Beurs, waarbij je voor een habbekrats een belachelijke hoeveelheid drank kon scoren - om daarmee indruk te maken op de meisjes of op je vrienden - is er niet. 'Nee, dat gaat niet lukken. We kunnen in het Paard geen honderd Passoa-jus gaan staan maken, maar we zoeken wel naar een andere variant, daar gaan we nog wat op verzinnen.'



Muntjes en pasjes

Mensen die nog muntjes van toen hebben liggen, kunnen het schudden. 'Die vraag krijg ik voortdurend', lacht Bom. 'Als we het Paard met guldens zouden mogen betalen, hadden we het wel gedaan. Maar helaas.' Ook een Tempel clubpas - of zelfs een goldcard zoals destijds uitgereikt aan de vips - biedt geen toegang op 13 april. 'Maar ik vind het wel heel leuk om te zien hoeveel mensen hebben bewaard. Pasjes, t-shirts en andere prullaria. Echt heel leuk dat mensen dat dertig jaar later nog hebben.'

Tot slot vertelt de voormalig eigenaar van De Tempel dat er ook nog een 'echte jaren '90 act' zal optreden. Maar welke dat is, wil hij niet onthullen. Terugblikken wil hij wel. 'Jeetje, we hebben een hoop optredens gehad hoor. Linda, Roos en Jessica, Volumnia, Guus Meeuwis, Marco Borsato. Echte toppers.'



Ok, leuk... Maar ik wil kaartjes!

We snappen het heus, nu al deze herinneringen weer boven komen wil jij natuurlijk weten hoe je aan kaartjes komt. 'Die gaan komende vrijdag om 10 uur 's ochtends in de voorverkoop, via de website van het Paard.' En wat moet dat kosten? 'De eerste 100 krijgen korting, daarna kosten ze 15 euro.' En aan de deur? 'Dat denk ik niet, je kunt beter kaartjes halen in de voorverkoop.'

Waarschijnlijk moeten veel feestgangers die nog één keer willen losgaan op de klanken van dampende en stampende jaren '90 muziek wel een oppas regelen, want het feest begint om tien uur 's avonds en duurt tot drie uur 's nachts. En dan kun je met 'The Nighttrain' weer terug naar je eigen 'Gangster's paradise.' Al dan niet 'Hand in Hand'...