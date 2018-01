Deel dit artikel:











Raad van State: 'Herplanten Rijnlandroute voldoende gegarandeerd' Foto: provincie Zuid-Holland

LEIDEN - De Raad van State vindt dat de compensatie en het eventuele herplanten van nieuwe bomen en struiken na de aanleg van de Rijnlandroute bij Leiden voldoende is gegarandeerd. Dat schrijft de Raad woensdag in een definitieve uitspraak over de kapvergunning van bijna 9.000 bomen op en langs het tracé van de nieuwe autoweg tussen de A4 en A44.

Tegenstanders van de massale bomenkap, waaronder Wijkraad Stevenshof, vrezen dat er veel minder bomen terug zullen komen zodra de nieuwe provinciale weg klaar is. Volgens de Raad hebben de provincie Zuid-Holland, de gemeente Leiden en wegwerkbedrijf Comol5 voldoende garanties gegeven voor het herplanten en de compensatie. Zuid-Holland heeft al 321.000 euro in het Bomenfonds gestort. Mocht Zuid-Holland geen bomen aanplanten, dan kan de gemeente Leiden dat zelf doen met het in het Bomenfonds gestorte geld, aldus de Raad. Bovendien is wegwerkbedrijf Comol5 contractueel verplicht om voor oplevering van de weg in 2022 de herplant afgerond te hebben. Voor de rest heeft de Raad in de einduitspraak de kap van de resterende bomen goedgekeurd.

Buizerdbosje Afgelopen augustus had de Raad na een spoeduitspraak al het sein op groen gezet voor de kap. De afgelopen maanden zijn er daarom al bijna 7.000 bomen gekapt. De resterende 2.000 bomen mogen nu ook weg. De Raad merkt nog op dat tijdens de rechtszaak van begin januari de provincie heeft toegezegd dat een deel van het waardevolle Buizerdbosje toch zal blijven staan. Daarmee kwam de provincie de tegenstanders iets tegemoet. LEES OOK: Al 6.200 bomen gekapt voor Rijnlandroute, rechtszaak om overige 2.800