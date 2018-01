Lekker op de trekker: protesterende Groningse boeren komen per tractor naar Den Haag

DEN HAAG - Groningse boeren houden donderdag op de tractor een protesttocht door Den Haag. Daar wordt dan een hoorzitting gehouden over de afhandeling van de schade door de aardbevingen in Groningen. Die aardbevingen worden veroorzaakt door het boren naar aardgas.

De Groningse boeren rijden naar het Binnenhof. Boeren uit het westen van het land is gevraagd zich aan te sluiten bij dit protest. De boeren willen met hun actie aangeven dat 'de maat nu vol is' en dat de schade die de aardbevingen in Groningen veroorzaken op korte termijn moet worden vergoed.



Diepladers

De boeren brengen hun tractoren op diepladers naar Den Haag, van waar ze naar het Binnenhof rijden. De actie is een intitiatief van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond, de Nederlandse Akkerbouwers Vakbond, de Groninger Bodembeweging en Milieudefensie.

LEES OOK: Deze Hagenaars willen zo snel mogelijk van aardgas af