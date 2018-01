Jeanine Hennis voorzitter Nationale Kinderherdenking in Madurodam

DEN HAAG - Jeanine Hennis-Plasschaert is benoemd tot voorzitter van de Stichting Nationale Kinderherdenking 4 mei. De herdenking vindt jaarlijks plaats in Madurodam en wordt naast de bijeenkomsten op de Dam en de Waalsdorpervlakte gezien als een van de grootste herdenkingen van Nederland.

De Stichting Nationale Kinderherdenking 4 mei wil de thema's herdenken, vrijheid en verzet (het jaarthema van 2018) op een voor kinderen laagdrempelige manier onder de aandacht brengen. Naast de organisatie van de bijeenkomst in Madurodam ontwikkelt de stichting schoolprogramma's die docenten helpen om deze onderwerpen te behandelen.

'Ook voor nieuwe generaties is het van belang het besef levend te houden dat onze vrije en veilige omgeving niet vanzelfsprekend is', vertelt Hennis. 'De Nationale Kinderherdenking heeft bewezen kinderen te bereiken en aan te spreken. Op deze manier hopen we ze blijvend te inspireren om stil te staan bij de waarde van onze vrijheid en zichzelf ook hard te maken voor die vrijheid.'



Burgemeester van Madurodam

Naast Jeanine Hennis kent het bestuur dit jaar een tweede vrouwelijk kopstuk. Ook de 15-jarige Amélie Mijs, burgemeester van Madurodam, neemt plaats in het stichtingsbestuur. Omdat de burgemeester van Madurodam jaarlijks opnieuw wordt gekozen, betreft dit een 'roulerende' functie.

