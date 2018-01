Ophef over incident met kalashnikov in gevangenis in Alphen; wat is er gebeurd?

ALPHEN AAN DEN RIJN - Er is opnieuw ophef ontstaan over de gevangenis in Alphen aan den Rijn. Op 17 januari kwam er een anoniem telefoontje binnen dat er een man met een kalashnikov voor de ingang zou staan. De politie kwam meteen in actie en pakte een personeelslid op. Die werd snel daarna weer vrijgelaten.

'Er is een melding bij de gevangenis binnengekomen en die is serieus genomen,' zegt de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) tegen Omroep West. In een brief die de dag erna naar al het personeel werd gestuurd staat: 'Omstreeks 16:30 uur ontving de meldkamer een anoniem telefoontje met de melding dat het personeel bij het verlaten van de PI met een kalashnikov zou worden beschoten.'

De toegangsdeuren van de gevangenis werden afgesloten en personeel en bezoekers mochten niet naar binnen of naar buiten. De politie arresteerde een personeelslid dat op de parkeerplaats in zijn auto zat te wachten op een collega. 'Hij werd voor de zekerheid aangehouden, maar is na een half uur weer vrijgelaten,' zegt OR-voorzitter Ed Kamerman. De DJI bevestigt dat de man is opgepakt en weer vrijgelaten. 'Hij had er niets mee te maken.'



Goed behandeld

In de brief aan het personeel wordt uitleg gegeven over de aanhouding: 'Het ging om onze collega (...) die stond te wachten op een collega die met hem mee zou rijden. Aangezien de politie geen risico wilde nemen hebben ze de actie toch uitgezet. Na afloop van de aanhouding is met hem gesproken. Hij gaf aan dat hij goed door de politie was behandeld.'

De DJI benadrukt het belang van de brief: 'Het is belangrijk dat het personeel meteen over dit soort zaken wordt ingelicht. Alles wat we weten is aan het personeel verteld.' Ook Kamerman bevestigt dat: 'Er is een hoop onrust en dat moet je wegnemen.'



Smokkel en corruptie

Er heerst al langere tijd onrust in de gevangenis van Alphen aan den Rijn. Zo waren er afgelopen jaar onder andere protesten onder de gedetineerden vanwege verkeerd geleverde winkelproducten en werd een pyschologe bijna gewurgd. Er gaan verhalen over smokkelpraktijken en corruptie.

'De werkdruk is hoog, we maken ons zorgen over de veiligheid,' zegt Kamerman. Er liepen drie onderzoeken naar corrupte medewerkers. 'Dat gaat om vermeend niet integer handelen. Een van die onderzoeken is afgerond en die collega is alweer aan het werk, twee onderzoeken lopen nog.'



Visitaties

Volgens de DJI is er geen sprake van een toename van corrupte bewakers. 'Er wordt in iedere inrichting alles aan gedaan om smokkel tegen te gaan, zoals visitaties en de inzet van speurhonden.' In de gevangenis in Alphen zijn zelfs extra maatregelen getroffen, laat de DJI weten.

Kamerman benadrukt wel dat dit soort zaken bij alle overheidsinstanties voorkomen. 'Je ziet het ook bij de politie, er zitten altijd dit soort mensen bij. Er werken bijna 600 mensen in de gevangenis in Alphen. En bij drie van hen gaat het helaas mis.'