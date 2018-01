Deel dit artikel:











Meerderheid voor Verlengde Bentwoudlaan als sneeuw voor de zon verdwenen De Statenzaal in het Provinciehuis Zuid-Holland. Foto: Richard Mulder

BOSKOOP - Een grote verrassing bij Provinciale Staten woensdagochtend: de meerderheid die er was voor de aanleg van de Verlengde Bentwoudlaan langs Boskoop en Waddinxveen is in twee weken tijd als sneeuw voor de zon verdwenen.

De zeven zetels tellende PVV zei twee weken geleden nog tijdens de commissievergadering van de provincie Zuid-Holland de plannen niet tegen te houden, maar kwam hier woensdag plotseling op terug. Dit kost gedeputeerde Floor Vermeulen (VVD) de meerderheid. Ook coalitiepartij SP stemt er niet mee in. De SP wilde twee weken geleden niet in de kaarten laten kijken. De sleutel kwam te liggen bij de ChristenUnie/SGP, die partij telt zes zetels. Op verzoek van fractievoorzitter Servaas Stoop werd de besluitvorming uitgesteld, omdat er te veel vragen zijn. Vermeulen ging akkoord met dit verzoek, omdat - als hij de stemming zou doorzetten - er waarschijnlijk geen meerderheid zou zijn op dit moment. Het debat is voor onbepaalde tijd uitgesteld.

Dwars door Bentwoud De Verlengde Bentwoudlaan moet de nieuw aan te leggen Bentwoudlaan tussen de A12 bij Gouda en de Verlengde Beethovenlaan bij Waddinxveen, laten aansluiten op de Hoogeveenseweg (N455) bij Boskoop. De Verlengde Bentwoudlaan moet de nieuwe woonwijk in Waddinxveen ontsluiten, maar loopt dwars door het recent aangelegde natuurgebied Bentwoud. Maar er moet ook een structurele oplossing voor de problemen in Boskoop en Hazerswoude-Dorp komen. Daarom komt er zo snel mogelijk een onderzoek naar de aanleg van een extra brug over de Gouwe bij Boskoop. Voor de korte termijn worden extra rotondes op de Gemeneweg (N209) aangelegd, evenals nieuwe lokale wegen van diezelfde Gemeneweg naar Hazerswoude-Dorp. Voor de lange termijn wordt de aanleg een nieuwe weg van Zoetermeer naar de A4 onderzocht.