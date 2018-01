D66 op kop in peilingen Den Haag; GroenLinks wint fors, HSP verliest

DEN HAAG - Als er nu gemeenteraadsverkiezingen zouden worden gehouden in Den Haag zou D66 opnieuw de grootste partij worden met acht zetels. Op korte afstand volgt de VVD met zes zetels. Daarna komen Groep de Mos én GroenLinks met allebei vijf. De PVV en de Haagse Stadspartij zouden allebei fors inleveren. De PVV haalde bij de vorige verkiezingen in 2014 nog zeven zetels; dat zouden er nu vier worden. De HSP zou van de vijf zetels er nog maar twee overhouden. De PvdA was in 2006 met vijftien zetels nog veruit de grootste partij in Den Haag, maar heeft er nu zes. Daarvan zouden er slechts vier overblijven.

Dat blijkt uit de eerste peiling onder Haagse kiezers in opdracht van de gemeenteraad door I&O Research. Het bureau voerde daarvoor een representatief onderzoek uit onder de kiesgerechtigde inwoners van Den Haag. Dit gebeurde in de periode van maandag 8 januari tot en met zondag 21 januari 2018. In totaal namen 1.444 inwoners van Den Haag aan het onderzoek deel.



Nieuwe partijen lijken weinig succesvol

Uit het onderzoek wordt verder duidelijk dat de versplintering onder de door de islam geïnspireerde partijen ervoor zorgt dat die niet meer zetels krijgen. Nieuwkomer Nida zou helemaal niet in de raad komen, de Partij van de Eenheid van lijsttrekker Arnoud van Doorn, keert ook niet terug. De Islam Democraten gaan van twee naar één.

Van alle nieuwe partijen die willen meedoen aan de verkiezingen zou alleen 50 Plus dat met succes doen. Die partij zou twee zetels krijgen. De ChristenUnie/SGP zou ook een flinke winst boeken en van een zetel naar drie gaan. Het CDA daarentegen zou er van de drie zetels een verliezen. De SP houdt er van de twee nog maar één over. De Partij voor de Dieren groeit juist weer, van één naar twee zetels.

Uit het onderzoek wordt ook duidelijk dat er voor veel partijen nog wel iets te winnen valt: een kwart van de inwoners (25 procent) heeft nog geen keuze voor een partij gemaakt.



Huidige coalitie raakt meerderheid kwijt

Als de resultaten van het onderzoek, werkelijkheid worden, betekent dat ook dat de huidige coalitie van D66, PvdA, HSP, VVD en CDA de meerderheid in de gemeenteraad kwijt is.

Bij de verkiezingen in 2014 ging 51 procent van de Hagenaars naar de stembus. Op dit moment zou 57 procent ‘zeker’ gaan stemmen. ‘Doorgaans is het aandeel ‘zeker wel’ een goede indicatie van gedrag, zoals het naar de stembus gaan’, aldus de onderzoekers. Maar zij voegen daaraan toe dat het op dit moment nog niet te zeggen is of de opkomst hoger wordt dan in 2014. ‘Naast het verloop van de campagne zijn hierop ook andere factoren van invloed, zoals de hoeveelheid media-aandacht en de gevoelde urgentie van lokale problemen.’



GroenLinks trekt andere linkse partijen leeg

Uit het onderzoek wordt ook duidelijk dat GroenLinks vooral kiezers trekt van D66, PvdA, de Haagse Stadspartij en de SP. Groep de Mos haalt zowel kiezers binnen van de PVV als de Haagse Stadspartij. Ook een deel van de CDA-kiezers (19 procent) zou nu op deze partij stemmen. Een groot deel van de 50 Plus-aanhang bestaat uit voormalige kiezers van Groep de Mos. Kiezers van de ChristenUnie/SGP zijn het meest trouw: 89 procent van de mensen die in 2014 op die partij stemden zou dat nu weer doen.

De kiezers vinden ‘veiligheid, criminaliteit, openbare orde’ het belangrijkste thema. Voor ruim een derde van de Hagenaren (37 procent) is dat onderwerp van groot belang. De thema’s ‘verkeer, parkeren en bereikbaarheid’ (22 procent) en ‘gezondheidszorg’ (21 procent) staan op twee en drie.



D66 en PVV verloren al zetels door opstappende raadsleden

Bij de vorige verkiezingen van maart 2014 werd D66 de grootste partij in Den Haag en kreeg acht van de 45 zetels in de gemeenteraad. De PVV werd toen de tweede partij in de stad met zeven zetels. Maar allebei die partijen verloren de afgelopen jaren zetels, waardoor er nu een ongekend hoog aantal partijen in de Haagse gemeenteraad zit.

Bij D66 was een interne partijruzie over wie Ingrid van Engelshoven moest opvolgen als wethouder reden voor een spitsing. Raadslid Rachid Guernaoui nam het op tegen Saskia Bruines. Toen hij net door de gemeenteraad net niet werd gekozen als wethouder, stapte Guernaoui uit de partij. Nadat hij even als eenmansfractie in de raad zat, sloot zich aan bij Groep de Mos. Daardoor raakten de democraten een zetel kwijt. Die hebben er nu dus zeven.



Gedoe binnen PVV

De PVV verloor in de afgelopen vier jaar twee raadsleden. Chris van der Helm stapte direct na de verkiezingen al uit de fractie omdat hij zich niet kon vinden in het ‘minder, minder, minder’ van partijleider Geert Wilders. Later besloot Bart Brands - die wel op de kieslijst stond van de PVV - dat hij niet verder wilde in die partij. Toen raadslid Elias van Hees vertrok, kwam Brands wel in de gemeenteraad, maar besloot hij een eenmansfractie te gaan vormen.

Daardoor is de PvdA nu nog de tweede partij in de raad met zes zetels. De Haagse Stadspartij heeft net als de PVV vijf zetels. Groep de Mos en de VVD hebben er allebei vier. Het CDA volgt met drie raadsleden. SP en Islam Democraten hebben er nu nog twee. Een reeks aan partijen hebben er een: GroenLinks, Partij van de Eenheid, ChristenUnie/SGP, Partij voor de Dieren, Groep van der Helm, Groep Okcuoglu en Groep Brands.

