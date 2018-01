Den Haag op vingers getikt vanwege afvalboetes, gemeente moet terugbetalen

DEN HAAG - De gemeente Den Haag is woensdag door de Raad van State teruggefloten vanwege het opleggen van twee huisvuilboetes van 126 euro. De Raad van State heeft hier een streep door gezet. De gemeente moet de bedragen terugbetalen.

Een van de mensen die een prent van 126 euro in de bus kreeg, woont aan de Molenstraat. Deze man zet zijn vuilniszakken al 21 jaar op de goede plek, maar een keer werd een van zijn vuilniszakken 200 meter verderop - bij het Noordeinde - aangetroffen. Daar mag die vuilniszak niet staan. De man weet niet hoe zijn zak daar is terechtgekomen. De Raad van State vindt het aannemelijk dat iemand anders de zak heeft versleept.

Een bewoner van een huis aan de Dalerveenstraat kwam ook van zijn boete af. Zijn vuilniszak stond op het verkeerde tijdstip op straat. Zijn naam en adres waren achterhaald via een reclamefolder in de zak. De man bevond zich op dat moment echter voor enkele maanden in het buitenland. Hij vermoedt dat de folder verkeerd is bezorgd en door een andere bewoner in een vuilniszak is gestopt.





Anderen kregen wel terecht een boete

Twee andere Hagenaars werden volgens de Raad van State wel terecht beboet. Bij de een ging het om een lege doos op straat, waar zijn naam en adres op stonden. De ander zette haar vuilniszak te vroeg buiten.