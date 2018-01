Kan iedereen zo maar bij alle informatie? Vijf vragen en antwoorden over een lek bij de politie

DEN HAAG - Dinsdag werd bekend dat een rechercheur van de politie in Den Haag ervan verdacht wordt, dat hij anderhalf jaar informatie uit politiesystemen heeft gelekt. Het gaat om een 35-jarige man uit Zoetermeer en er zijn ook twee medeverdachten, die niet bij de politie werken. Vijf vragen en de antwoorden over de zaak.

- Hoe gingen ze te werk?

De rechercheur was de persoon die bij de informatie kon. Hij keek in de politiesystemen. Dat deed hij op verzoek van verdachte nummer twee. Die stond weer in contact met verdachte nummer drie. Hij vroeg aan verdachte twee om de informatie en speelde die vervolgens ook weer door aan criminelen. De rechercheur kon in de politiesystemen alleen zien wie er onderzocht werden. Hij kon niet bij de inhoud van de onderzoeken.



- Kan iedereen zo maar overal bij alle informatie bij de politie?

Nee, dat is zeker niet het geval. Volgens politiewetenschapper Jaap Timmer van de Vrije Universiteit in Amsterdam werkt de politie met een aantal verschillende systemen. Eén voor agenten op straat, zodat die bijvoorbeeld bij een staandehouding kunnen controleren of iemand gezocht wordt. Daarnaast wordt er met een systeem gewerkt speciaal voor opsporing, gebruikt door rechercheurs. Er wordt gewerkt op een 'need to know'-basis. Bepaalde mensen mogen wel bij bepaalde informatie, anderen niet.



- Weer een lekkende agent in de Politie Eenheid Den Haag, hoe zit dat?

In de Haagse regio werden in totaal vier agenten opgepakt voor 'schending van hun ambtsgeheim', in 2017. Dat betekent dat ze informatie van politiesystemen hebben gebruikt, voor andere doeleinden dan hun werk. Drie van die agenten werkten bij de Politie Eenheid Den Haag. Een van hen werkte bij de Dienst Koninklijke Beveiliging. Hij werkte als bewaker van Geert Wilders. Die dienst is gevestigd in Den Haag, maar valt onder de Landelijke Eenheid van de politie.



- Ik heb het idee dat ik de laatste tijd vaker verhalen hoor over lekken, klopt dat?

Volgens politiewetenschapper Timmer is het lekken van alle tijden. De politie heeft er ook altijd aandacht voor gehad, zegt hij. 'Maar niet altijd overal even veel', volgens Timmer. Al is het sinds de komst van de Nationale Politie wel anders. Nu handelt de afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten (VIK) alles af dat te maken heeft met dit soort integriteitskwesties. De afdeling valt direct onder de korpsleiding. Volgens de chef van de Eenheid Den Haag, Paul van Musscher 'wijkt zijn eenheid niet af van het landelijke beeld'., in aantal agenten dat lekt.



- Hoe liepen ze tegen de lamp?

Collega's van de man werden achterdochtig. Ze vermoedden dat een verdachte in een onderzoek wist dat zijn telefoon werd afgeluisterd. Dinsdag staan alle drie de verdachten in deze zaak voor de rechter. Het gaat om de twee tussenpersonen en om de rechercheur. Alle drie de verdachten zitten niet vast. Er was geen reden om ze voor onderzoek langer vast te houden. 'Het betekent niet, dat we de zaak niet serieus nemen', laat het OM weten.