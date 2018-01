Eerste echte kou van deze winter op komst

REGIO - Het heeft even geduurd, maar we krijgen nu toch echt een aantal winterse dagen. Met een noordoostenwind wordt volgende week koude noordpoollucht naar ons land geblazen. De temperaturen liggen vanaf maandag tussen de 0 en min 4 graden.

De kans is vrij groot dat het in ieder geval een paar dagen mooi vriesweer wordt. En dat is voor het eerst deze winter, want die verliep tot nu erg zacht. In de Bilt kwam het zelfs nog niet tot matige vorst.

De schaatsen kunnen we volgens onze weerman Huub Mizee helaas nog niet uit het vet halen: 'Nee, daar is het echt nog te vroeg voor. Het water is nog relatief warm, dus het heeft echt wat langer de tijd nodig om te bevriezen. Maar, het begin is er in ieder geval, want dit kun je wel zien als de eerste echt koude dagen van deze winter.'

