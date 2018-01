Vier jaar cel voor steekpartij tijdens muziekfeest

Foto: AS Media

LISSE - De Haagse rechtbank veroordeelt een 26-jarige Lissenaar tot een celstraf van vier jaar vanwege een steekpartij tijdens een muziekfeest. Op 24 januari 2016 raakten vier mensen gewond in de Ter Speckehal. De man is volgens de rechtbank schuldig aan ondere andere een dubbele poging tot doodslag.

Tijdens het feest ontstond er op het toilet een ruzie tussen de verdachte en een andere bezoeker, dat uiteindelijk leidde tot een gevecht. De verdachte haalde hierbij uit met een klapmes.

Een slachtoffer werd negen keer geraakt in zijn schouder en rug en een andere man liep een steekwond in zijn hals op. Beide gevallen ziet de rechtbank als poging tot doodslag. Een ander slachtoffer raakte verwond bij zijn oor en een vrouw liep een verwonding op. Bij deze twee gevallen is er sprake van mishandeling.



'Zelfverdediging'

De verdachte zegt zelf niet de agressor te zijn, maar dat hij alleen zijn mes trok om zich te verdedigen tegen andere bezoekers. Hij zou van achter in een nekklem zijn genomen, waardoor hij geen adem meer kreeg. De rechtbank zegt dat er geen sprake is van zelfverdediging en dat hij zonder aanleiding geweld gebruikte.