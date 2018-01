Deel dit artikel:











Gesloopte Haagse Dierentuin voor even tot leven gewekt Foto: Omroep West

DEN HAAG - De in 1968 compleet gesloopte Haagse Dierentuin komt voor even tot leven. In het Haagse Provinciehuis is van 1 februari tot en met 31 maart 2018 een kunstexpositie over het park te zien. De expositie is doordeweeks van 10.00 tot 16.00 uur gratis te bezoeken.

'We willen graag de kunst weer terugbrengen in het Provinciehuis. Ook voor de mensen buiten het Provinciehuis', legt Annelies Wegenwijs van de provincie Zuid-Holland uit. 'En hoe mooi is het om een link te leggen naar het verleden, omdat hier ooit de dierentuin heeft gestaan?' Volgens haar collega Rick van den Burg wil de provincie bezoekers weer terugbrengen naar de jaren 20 van de vorige eeuw. 'Door deze expositie zien ze hoe het er destijds in de dierentuin aan toeging en hoe er met de dieren werd omgegaan. Zo gaat het verhaal dat olifant Betsy met haar slurf de hoed van willekeurige voorbijgangers afpakte en in haar mond stopte. Dat kan nu niet meer.'

Viervoeters en pluimvee De dierentuin werd in 1863 opgericht door het Koninklijk Zoölogisch Botanisch Genootschap van Acclamatie. Er waren toen verschillende plantenkassen, wat pluimvee en viervoeters te zien. Van den Burg: 'Het werd al snel een begrip en een bindende factor in Den Haag. Hagenaars en Hagenezen kwamen hiernaartoe om elkaar te ontmoeten.'

In 1875 werd een olifantenverblijf in gebruik genomen, met publiekstrekker Betsy. Het publiek was dol op haar en liet zich graag amuseren door haar trucjes, zoals domino spelen en haar leeftijd tellen met een stok. 'Om het rendabel te houden, werden er ook allerlei activiteiten georganiseerd. Zo waren er hondententoonstellingen en bokswedstrijden.'

De Tweede Wereldoorlog betekende uiteindelijk het einde voor de Haagse Dierentuin. Het dierenpark moest in 1943 plaatsmaken voor de Atlantikwall Scheveningen, de verdedigingslinie van de Duitse bezetter die dwars door de dierentuin kwam te liggen. De dieren verhuisden naar Artis in Amsterdam en het Rotterdamse Blijdorp. Met het afbreken van het Moors Paleis – het hoofdgebouw – in 1968 kwam er een definitief einde aan de dierentuin. Een paar jaar eerder was al gestart met de bouw van het Provinciehuis van Zuid-Holland op die plek. Later kwam ook het hoofdkantoor van Rijkswaterstaat daar te staan.