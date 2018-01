Deel dit artikel:











Een kilo zaad is duurder dan een kilo goud Een kas met tomaten in het Westland (Foto: Omroep West)

WESTLAND - De tomaat had in 2017 een topjaar. En welke regio loopt natuurlijk voorop in de tomatenteelt? Juist, Westland. De tomatenopbrengst ligt zelfs hoger dan die onder de Spaanse zon, waar de grootste concurrentie vandaan komt. Dat blijkt uit de cijfers over 2017 van het CBS en Wageningen University & Research (WUR).

Geschreven door Tessa de Bruine

Nu zijn er naar schatting meer dan driehonderd gangbare Nederlandse tomatensoorten. Vooral de snacktomaat is populair, zoals de Tommies van Greenco in Honselersdijk. Toch is eigenaar Jos van Mil nog geen miljonair, en dat terwijl een kilo tomatenzaad (90.000 euro) veel duurder is dan een kilo goud (35.000 euro). Van Mil vindt het geld niet zo belangrijk. ‘Ik stop het geld liever terug in het bedrijf. Het kost ook veel om een goede tomaat te produceren’, zegt hij.



Dagelijks groentenhapje Niet alleen de ‘gewone’ tomaat doet het goed. 'De snacktomaat is door Nederland gemeengoed geworden', zegt Jacco Vooijs van LTO Glaskracht. ‘Ik eet er zo 15 weg’, zegt hij. ‘Zet ze op de keukentafel, borreltafel en in het bedrijf en je hebt binnen no-time je benodigde hoeveelheid groente binnen.’