Reacties peiling: D66 gaat voor tien zetels, Haagse Stadspartij 'flink aan de bak'

DEN HAAG - GroenLinks, Groep de Mos en D66 zijn zeer te spreken over de uitkomst van de eerste peiling voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart. Al deze partijen winnen flink in de peiling. Maar niet bij iedereen is er reden tot vreugde. De Haagse Stadspartij en PVV zakken allebei drie zetels in de peiling.

De grootste partij in de Haagse raad blijft D66, met acht zetels. Voorzitter Robert van Asten denkt echter dat er meer inzit op 21 maart als de raadsverkiezingen worden gehouden. 'Wij gaan ons uiterste best doen om die tien zetels er ook daadwerkelijk uit te halen. We zien D66 groeien, omdat we ook echt een verhaal hebben dat over de toekomst van Den Haag gaat. Den Haag is toe aan meer progressiviteit.'

GroenLinks groeit in de peiling naar vijf zetels in de Haagse gemeenteraad. Hiermee is GroenLinks de grootste stijger ten opzichte van de vorige verkiezingen en zou de grootste linkse partij in Den Haag kunnen worden. 'Je moet nooit te vroeg juichen, maar dit is wel enorm motiverend. Den Haag is aan verandering toe. Met vijf zetels kunnen we echt een vuist maken voor een groene en sociale stad,' aldus lijsttrekker Arjen Kapteijns.



Groep de Mos

Ook Groep de Mos weet volgens de peiling meer zetels binnen te halen. Zo stijgt de partij van 5,7 procent naar 11 procent van de stemmen en komt daarmee uit op vijf zetels. 'We zijn er nog lang niet, maar deze peiling bevestigt dat we de grootste partij van Den Haag kunnen worden. We gaan de komende zeven weken keihard buffelen om een mooi resultaat neer te zetten, zodat niemand na 21 maart om ons heen kan,' aldus Richard de Mos.

Pieter Grinwis van ChristenUnie/SGP gaat met extra zin de campagne in en kijkt met vertrouwen uit naar 21 maart en daarna. De partij stijgt van een naar drie zetels. 'Ik ben blij dat we kunnen rekenen op onze trouwe achterban en dat we ook nieuwe kiezers aanspreken.' In de peiling stijgt ook de VVD, van vier naar zes zetels. VVD-leider en wethouder Boudewijn Revis laat weten te 'blijven knokken voor iedere stem'. Revis: 'Geen enkele stem is vanzelfsprekend. Dus ook de komende 49 dagen zullen wij met alle Haagse kandidaten en vrijwilligers straat voor straat, wijk voor wijk in gesprek gaan met de mensen in Den Haag.'



Haagse Stadspartij

De PVV en Haagse Stadspartij zijn de grootste verliezers in de peiling. Beide partijen zouden drie zetels kwijtraken. Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij had het slechte resultaat voor zijn partij wel zien aankomen. 'We wisten van tevoren al dat deze peiling een landelijke trend zou laten zien. We weten al twintig jaar dat we als lokale politieke partij lager worden ingeschat. Dit geeft aan dat we flink aan de bak moeten om de positie die we hebben verworven te behouden, om te zorgen dat bewoners invloed hebben op het stadsbestuur, behouden. Dat staat nu op het spel,' aldus Wijsmuller.

Hasan Küçük van de Islam Democraten verwacht dat de islamitische partijen in Den Haag wel eens flink kunnen groeien. Dat zij het in nu niet zo goed doen, zegt volgens hem niets. 'In de peilingen voorafgaand aan de vorige verkiezingen kwamen we altijd uit op nul zetels. Maar we zien nu dat we uitkomen op bijna twee zetels. Migranten en moslims worden altijd met pijn en moeite meegenomen in peilingen. De moslimpartijen zijn in totaal zeker vijf zetels waard, of het nou Islam Democraten is of een andere partij.'

LEES OOK: D66 op kop in peilingen Den Haag; GroenLinks wint fors, HSP verliest