Na zes jaar eindelijk datum voor opening supermarkt Kwintsheul

KWINTSHEUL - Als alles volgens planning loopt gaat de nieuwe supermarkt van Kwintsheul woensdag 30 mei open. Dat heeft de eigenaar van de supermarkt, Edward Koornneef, aan Omroep West laten weten. De nieuwe Jumbo supermarkt vervangt de Albert Heijn die in 2012 afbrandde.

De komende maanden wordt er onder meer nog gewerkt aan de inrichting, werving van personeel en er moeten afspraken worden gemaakt met leveranciers. Volgens de eigenaar wordt dit een snel proces. Koornneef: 'Normaal staat er voor het winkelklaar maken van een leeg pand bij Jumbo 36 weken, wij proberen het in zo'n twintig weken te doen.' Sinds bekend is geworden dat er een Jumbo supermarkt in het pand komt, wil de ondernemer zo snel als mogelijk open.

De nieuwe supermarkt wordt met duizend vierkante meter een stuk groter dan de voormalige Albert Heijn van vierhonderd vierkante meter . Er komen in de Jumbo ook nieuwe voorzieningen, zoals een inpandig pinautomaat en een slijterij.



Veel beroering

Over de nieuwe supermarkt is veel te doen geweest. Toenmalig burgemeester Van der Tak beloofde direct na de brand dat er binnen een half jaar een nieuwe supermarkt in het dorp zou zijn, maar dit duurde dus uiteindelijk zes jaar. Ook waren er bij omwonenden klachten over de afmetingen van de supermarkt. Dit leverde de ondernemer en gemeente veel kritiek op van Heulenaren.

