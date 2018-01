Fors lager schadebedrag door jaarwisseling in Westland

WESTLAND - Oud en nieuw heeft de gemeente Westland ruim 51.000 euro gekost. Dat is het laagste schadebedrag in de afgelopen tien jaar. Een jaar eerder bedroeg de schade nog bijna 90.000 euro.

Een aanzienlijk deel van de schade (21.500 euro) werd veroorzaakt in speeltuinen. Zo werden in negen van de 368 speelplekken vernielingen aangericht. Een jaar eerder gebeurde dat nog in 33 speeltuinen.

Met name in De Lier was het raak. Daar leverde brand in een speeltuin een schadepost op van dik 10.000 euro. De politie is nog op zoek naar de daders, zodat de schade op hen kan worden verhaald.



Vuurwerkvrije zone

'Het lijkt erop dat het aanwijzen van speeltuinen en de gebieden rond verzorgings- en verpleeghuizen en kinderboerderijen als vuurwerkvrije zone een positief effect heeft gehad', aldus burgemeester Agnes van Ardenne, die onderzoek aankondigt naar uitbreiding van het aantal vuurwerkvrije zones. Ze heeft het verder over een 'betrekkelijk rustige en beheersbare jaarwisseling'.

Van een geslaagde jaarwisseling wil Van Ardenne niet spreken. 'Daarvoor zijn de inspanningen die de gemeente en de veiligheidspartners hebben moeten doen te veelomvattend en is de schade nog te groot.' De burgemeester gaat een brief naar minister Ferdinand Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) sturen. Daarin zal ze nogmaals aandringen op een landelijk en Europees verbod op zwaar knalvuurwerk.

LEES OOK: Mishandelde agent Damien: 'Je wordt in één trap van politieagent slachtoffer'