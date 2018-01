Uitgever de Scheveningsche Courant verliest rechtszaak tegen nieuwe concurrent

DEN HAAG - De uitgever van de Scheveningsche Courant heeft een rechtszaak tegen de nieuwe weekkrant De Scheveninger verloren. Het bedrijf eiste tegen De Scheveninger, dat sinds september vorig jaar verschijnt, een verspreidingsverbod. Dat verzoek is door de rechter afgewezen.

Haagse Kust Media is de uitgever van de 140 jaar oude Scheveningsche Courant. Hagenaar Patrick den Heijer was directielid van het bedrijf, maar kwam in conflict met een ander directielid. Naar aanleiding daarvan besloot hij met een nieuwe huis-aan-huiskrant op de markt te komen, De Scheveninger.

Haagse Kust Media was daar niet blij mee en volgens de uitgever maakt Den Heijer zich schuldig aan oneerlijke concurrentie. Hij zou zijn contacten, die hij heeft opgebouwd bij de Scheveningsche Courant, misbruiken. Deze zou hij nu benutten om adverteerders te laten overstappen naar De Scheveninger. Daar heeft de Scheveningsche Courant flink onder te lijden. De inkomsten van die krant zijn de laatste maanden behoorlijk gedaald.



Verwarring

De nieuwe weekkrant De Scheveninger zou bovendien te veel lijken op de Scheveningsche Courant. Dat zou volgens Haagse Kust Media verwarring onder de lezers van de Scheveningse huis-aan-huisbladen stichten. De

rechter is het daarmee oneens. Het verschil tussen beide bladen is volgens de rechter 'in één oogopslag duidelijk'. De Scheveningsche Courant verschijnt immers op veel groter formaat en heeft ook een ander logo.

De rechter vindt daarnaast dat er geen sprake is van oneerlijke concurrentie. Het is niet bewezen dat Den Heijer misbruik maakt van contacten die hij heeft opgebouwd bij Haagse Kust Media. Het staat Den Heijer ook vrij om adverteerders goedkopere tarieven te bieden, meent de rechter.

