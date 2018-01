Verplichte blaastest voor jongeren bij Westlandse carnavalsfeesten

WESTLAND - Minderjarigen die naar de carnavalsfeesten in het Westland willen, moeten bij de deur een verplichte blaastest ondergaan. Wie te veel heeft gedronken, mag niet naar binnen. Dat is de uitkomst van een overleg tussen de gemeente Westland en carnavalsverenigingen De Jolige Druif uit Wateringen en De Theebukkers uit De Lier.

De gemeente Westland en de organisatoren willen op deze manier toestanden als die van vorig jaar voorkomen. Toen hadden in Wateringen en De Lier meerdere jongeren te veel alcohol gedronken, nog voordat de feesten daadwerkelijk waren begonnen. Volgens de gemeente kwam dat, doordat de jongeren voorafgaand aan de feesten gingen indrinken.

'Er wordt geen alcohol geschonken aan jongeren onder de 18 jaar en er is toezicht tijdens de feesten, maar jongeren drinken vaak al in voordat ze de feesten bezoeken', weet Hans Schelling van carnavalsvereniging De Theebukkers. 'We willen een gezellig feest voor iedereen neerzetten. Daar horen ook minderjarigen bij, maar wel zonder alcohol.'



Overlast

Waarnemend burgemeester Agnes van Ardenne over de verplichte blaastest: 'Minderjarigen en alcohol is geen combinatie. Dat is ook vastgelegd in de wet. Schenken aan minderjarigen is strafbaar. En als minderjarigen met alcohol worden betrapt, kunnen zijzelf hiervoor een boete krijgen', laat ze in een verklaring weten.

'Naast het gevaar voor de gezondheid van de jongeren, levert het overlast op voor de Westlandse samenleving. Ook organisatoren van evenementen, zoals de carnavalsverenigingen, hebben hier last van. Daarom wil de gemeente dit maatschappelijke probleem samen met organisatoren aanpakken.'

Carnaval is een van de eerste grotere evenementen waarbij extra maatregelen worden getroffen in het Westland.

