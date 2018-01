Bestuur sluit school Delft, ouders en gemeenteraad zijn laaiend

OBS De Schatkaart in Brede Schoolgebouw Het Kristal in Delft - Foto: Omroep West

DELFT - Ouders en personeel van openbare basisschool De Schatkaart in Delft zijn boos. Schoolbestuur Librijn wil de school sluiten, ook al is deze pas negen jaar oud, staat het gebouw in een nieuwbouwwijk en komen er nog steeds leerlingen bij. Maar: te weinig, zegt het bestuur. En de school heeft al te veel verlies geleden. Enkele tonnen.

'Onbegrijpelijk', zegt Astrid van der Steen, moeder van drie leerlingen. Alle ouders kregen dinsdagavond een brief in de bus dat hun school per 1 augustus zal sluiten. 'Er komen nog steeds leerlingen bij. De school was door de inspectie genomineerd als excellente school, maar mocht zich van het bestuur niet aanmelden.'

'Daarmee laat je de kans lopen om de school te laten groeien. Terwijl je nu moet doorpakken.' De crisis, waardoor de bouw in de wijk stagneerde en dus ook de groei van de school, is inmiddels voorbij. 'Er wordt weer gebouwd, er komen steeds meer leerlingen te wonen.'



'Werkstuk over uitvindingen'

Astrid heeft drie kinderen op De Schatkaart. De oudste, Fabian uit groep 5, laat trots zien welk werkstuk hij aan het maken is. 'Over uitvindingen in de twintigste eeuw. Ik ga het hebben over de televisie, die eerst nog zo'n groot blok waren. En zwart-wit.'

'Dat hij jou dit nu zo vertelt, daaruit blijkt wel hoe hij hier op school vooruit is gegaan', zegt Astrid, die pas een jaar geleden van Noord-Brabant naar Delft is verhuisd. 'En hij had ook graag al vanaf groep 1 Engels gehad, zoals het hier wordt gegeven.'



Wethouder: 'Nog in gesprek'

'Ik ben benieuwd wat het bestuur gaat doen als de gemeente met die 75.000 euro die ze per jaar tekortkomen over de brug komt', zegt Bram Stoop, raadslid voor de lokale partij Stadsbelangen Delft. 'En wat ons betreft gaat dat gebeuren.'

Wethouder Aletta Hekker (D66, onderwijs) laat weten dat zij nog met Librijn in gesprek is. 'Ik hoop dat we een oplossing vinden zodat de school open kan blijven. Ik vind dat er goed openbaar onderwijs moet zijn in elke wijk van Delft. Voor de kinderen in Harnaschpolder is De Schatkaart dus heel belangrijk. Ik streef ernaar dat De Schatkaart open blijft.'



Bestuur: 'Verwachte groei niet gebeurd'

Het schoolbestuur is onverbiddelijk. 'Negen jaar geleden is de Schatkaart gestart vanuit de verwachting dat deze school zou groeien tot een zelfstandige school met circa tweehonderd leerlingen', zegt Marije Veldhuis-Van den Broek, directeur van schoolbestuur Librijn, waar De Schatkaart onder valt. 'Dit is helaas niet gebeurd en de prognoses zijn ook zodanig dat dit niet gaat gebeuren. Librijn heeft al die jaren extra middelen beschikbaar gesteld en daar komt nu een einde aan.'

Per 1 augustus gaat de school dicht, al blijft de deur nog op een kier. 'Het is een besluit wat met pijn in ons hart is genomen.' De zaak komt nog voor de geschillencommissie. Naar verwachting volgt in mei uitsluitsel. ‘Uiteraard staan wij open voor hulp van de gemeente', zegt Veldhuis. 'We onderhouden contact met de wethouder.'

