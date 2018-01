Wijsmuller moet opheldering geven over statushouders in ministerie

DEN HAAG - De Haagse wethouder Joris Wijsmuller moet donderdag opheldering verschaffen over het terugschroeven van het aantal statushouders dat wordt ondergebracht in het voormalig ministerie van sociale zaken aan de Anna van Hannoverstraat in Den Haag.

De VVD in de Haagse gemeenteraad gaat de wethouder tijdens een spoeddebat bevragen over de kwestie. Fractieleider Frans de Gaaf wil onder meer weten hoeveel asielzoekers met een verblijfsvergunning er precies komen en wanneer en door wie het besluit is genomen om er minder op te vangen dan gepland.

Omroep West meldde zaterdag dat bezoekers aan een open dag te horen kregen dat er geen 175 statushouders in het complex komen te wonen, maar slechts de helft daarvan. Diezelfde boodschap brachten ambtenaren vorige week over tijdens een bewonersavond.



Niet precies bekend hoeveel

Wethouder Wijsmuller (Haagse Stadspartij) liet toen via zijn woordvoerder weten dat er inderdaad minder statushouders in het gebouw komen dan gedacht. Maar ook dat het nog niet precies bekend is hoeveel van de 175 bedden in het complex naar vluchtelingen gaan en hoeveel naar oorspronkelijke Hagenaars.

De Graaf wil ook weten of dat besluit gevolgen heeft voor de vergunningen die zijn afgegeven. En wie er dan nog meer in het complex worden ondergebracht. De liberaal liet zaterdag al weten dat er volgens hem sprake is van 'een zwabberkoers'. De Graaf toen: 'Eerst wordt de buurt bang gemaakt met de komst van 350 alleenstaande mannen, dan worden het er 175 en nu nog minder. De buurt heeft recht om te weten wat het precies is.'



Verrast

Ook andere partijen toonden zich verrast over het lagere aantal vluchtelingen dat in het complex komt. Bovendien waren ze onaangenaam getroffen over het feit dat de raad hiervan niet op de hoogte was gesteld. 'Dit is niet chic', aldus GroenLinks-fractievoorzitter Arjen Kapteijns bijvoorbeeld.

Wijsmuller liet weten dat de politiek al op de hoogte was van de aanpassing van de plannen. Maar daarvan is geen sprake, zegt De Graaf. Volgens hem had de wethouder hierover de raad nog niet ingelicht.