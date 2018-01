Deel dit artikel:











Grote ravage en drie gewonden na ongeluk in Den Haag Ravege Kempstraat Den Haag na ongeluk (foto: Regio15)

DEN HAAG - Een enorme ravage in de Kempstraat in Den Haag. Bij een aanrijding tussen vier voertuigen zijn woensdagavond vier mensen gewond geraakt. In totaal zijn maar liefst 15 auto's beschadigd geraakt.

'De Kempstraat is een hele smalle straat met aan beide kanten geparkeerde auto's', zegt een woordvoerder van de politie. 'Daardoor werden veel auto's geraakt bij de aanrijding.' Twee mensen zaten bekneld vast in de auto. De brandweer moest eraan te pas komen om ze uit hun voertuig te halen. In totaal zijn vier mensen met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Winkel Wat er precies gebeurd is, is nog niet duidelijk. Op foto's is te zien dat twee voertuigen bijna een winkel hebben geraakt.