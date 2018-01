Deel dit artikel:











Overvaller tankstation Leiderdorp hoorde stemmen in zijn hoofd Foto: MediaTV

LEIDERDORP - De man die op 22 oktober een Texaco tankstation in Leiderdorp overviel met een mes, hoorde stemmen in zijn hoofd die hem daartoe aanzetten. De buit was tweehonderd euro. De man had al direct spijt en ging terug om excuses aan te bieden. Het Openbaar Ministerie eist 18 maanden celstraf, waarvan een jaar voorwaardelijk.

In het weekend van de overval zou alles fout zijn gegaan voor de 38-jarige verdachte Herman S., aldus zijn advocaat woensdag voor de rechtbank. Zijn medicijnen tegen schizofrenie waren op en het toezicht van de reclassering na een eerder vergrijp was net afgelopen. Er was niemand die hem bij kon staan toen hij een terugval kreeg. 'Als er destijds hulp was geweest, was dit niet gebeurd', stelde de advocaat. Stemmen in zijn hoofd dwongen hem om met een mes naar het benzinestation aan Persant Snoepweg te gaan, waar hij wekelijks zijn shag haalt. Hij legde het steekwapen op de balie en vroeg: 'Doe mij de inhoud van de kassa'. De medewerkster probeerde hem nog op andere gedachten te brengen met woorden als 'ik ken jou toch, doe het niet', maar dat lukte niet. 'Ik heb het echt nodig, ik zal u niet verwonden', volhardde hij.

Spijt Met tweehonderd euro buit ging de verdachte er op de fiets van door. Maar onderweg dacht hij al 'oh jee, wat heb ik gedaan'. Hij gooide het geld weg, wierp het mes in de sloot en keerde terug om spijt te betuigen. Maar de politie stond al bij het tankstation en hield hem aan. De tweehonderd euro en het mes zijn nooit meer teruggevonden. Voor de rechtbank zegt Herman S. dat hij na maanden nog nachtmerries heeft van de ‘schrik in de ogen van de vrouw’. Hij wil haar graag persoonlijk een bos bloemen aanbieden. Dat zal moeilijk gaan, want de officier van justitie eist een locatieverbod voor het gebied rond het tankstation. Verder zou de verdachte een celstraf moeten krijgen van 18 maanden, waarvan 12 voorwaardelijk. Er is rekening mee gehouden dat de overval volgens het OM ‘nogal knullig was”. Verder moet hij de tweehonderd euro terugbetalen.

Lagere celstraf De advocaat vraagt om een lagere celstraf, omdat de man zijn huurhuis dreigt te verliezen. 'Het gevaar is dat hij dan gaat zwerven', aldus de advocaat. Hij stelt zoveel meegevoel van een overvaller met zijn slachtoffer nog nooit te hebben meegemaakt. De rechtbank doet 14 februari uitspraak.