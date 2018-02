West Wekker: boze ouders in Delft en grote ravage in Den Haag

DEN HAAG - Goedemorgen! Goede nacht achter de rug? Je begint je werkdag met een kopje koffie en natuurlijk de West Wekker. Zo ben je weer helemaal op de hoogte. Met aandacht voor boze ouders in Delft: er zijn namelijk plannen om openbare basisschool De Schatkaart te sluiten. En een grote ravage in Den Haag, waar in de Kempstraat na een ongeluk vijftien auto's beschadigd raakten.

1. Bestuur sluit school Delft, ouders en gemeenteraad zijn laaiend

Ouders en personeel van openbare basisschool De Schatkaart in Delft zijn boos. Schoolbestuur Librijn wil de school sluiten, ook al is deze pas negen jaar oud, staat het gebouw in een nieuwbouwwijk en komen er nog steeds leerlingen bij. Maar: te weinig, zegt het bestuur. En de school heeft al te veel verlies geleden. Enkele tonnen.

2. Grote ravage en drie gewonden na ongeluk in Den Haag

Een enorme ravage in de Kempstraat in Den Haag. Bij een aanrijding tussen vier voertuigen zijn gisteravond vier mensen gewond geraakt. In totaal zijn liefst vijftien auto's beschadigd geraakt. Twee mensen zaten bekneld vast in de auto. De brandweer moest eraan te pas komen om hen uit hun voertuig te halen.

3. Verplichte blaastest voor jongeren bij Westlandse carnavalsfeesten

Minderjarigen die naar de carnavalsfeesten in het Westland willen, moeten bij de deur een verplichte blaastest ondergaan. Wie te veel heeft gedronken, mag niet naar binnen. Dat is de uitkomst van een overleg tussen de gemeente Westland en carnavalsverenigingen De Jolige Druif uit Wateringen en De Theebukkers uit De Lier. De gemeente Westland en de organisatoren willen op deze manier toestanden zoals die van vorig jaar voorkomen.

4. Kleintje Pils speelt Gangnam Style tijdens olympisch schaatstoernooi

Met zweet op hun bovenlip staan de veertien orkestleden van Kleintje Pils de megahit Gangnam Style te oefenen. Volgende week vertrekt de wereldberoemde pretband uit Sassenheim naar Zuid-Korea voor de Olympische Winterspelen. Gangnam Style van rapper PSY is één van de liedjes die Kleintje Pils gaat spelen tijdens het olympisch schaatstoernooi in Gangneung.

5. Hongaarse vrouwenhandelbende voor de rechter

Een bende van tien Hongaarse mensenhandelaren staat vanaf vandaag drie weken lang voor de rechter. Het gaat om een familie: bestaande uit vier zussen, een broer, hun parners en aantal bekenden van de familie. Tussen 2010 en 2013 lokten ze meer dan twintig Hongaarse vrouwen naar Nederland en dwongen hen te werken in de prostitutie.

Weer: Vanochtend neemt de buiigheid al snel toe. Er is grote kans op hagel en natte sneeuw. Daardoor kan het, tijdens de ochtendspits, lokaal tijdelijk glad worden. Het wordt ongeveer zes graden met een matige tot aan zee (vrij) krachtige (zuid)westenwind.

Vanavond op TV West: Van de Kaart (herhaling)

Vandaag is Jet in Ypenburg. Ze begint op de Boswinde en eindigt bij hockeyclub Ypenburg op de Oeverwallaan. Jet ontmoet Elvisfan Eric van Rooij. Hij laat Jet een krant zien van 16 augustus 1977: de dag waarop Elvis stierf.

Ook gaat ze door het huis van een enorme dierenliefhebber. Met vier honden, vijf katten en vier cavia’s is het hier een ware beestenboel. Vlakbij het eindpunt ontmoet ze de gepassioneerde leerkracht Maarten. Hij zit in zijn voortuin een zak zand van de Zandmotor uit te pluizen. Gevonden schatten bewaart hij in zijn eigen fossielenmuseum op zolder.