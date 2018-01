Deel dit artikel:











Fietsbrug in Gouda lijkt eindelijk in aantocht Werkzaamheden op de N207 bij Gouda. (Foto: provincie Zuid-Holland)

GOUDA - De provincie Zuid-Holland verwacht nog voor het begin van de zomervakantie te starten met werkzaamheden langs de N207 in Gouda. Tussen de ingang Westergouwe (Eurotonde) en het sluiseiland wordt de fietsroute veiliger gemaakt en verbeterd. Pas als de werkzaamheden af zijn, wordt de nieuw aan te leggen fietsbrug in gebruik genomen en is het Zuidplasviaduct enkel nog toegankelijk voor autoverkeer.

Het aanleggen van de fietsbrug heeft een kleine twee jaar vertraging opgeleverd. 'Het verkrijgen van de omgevingsvergunning duurt langer dan verwacht en het technisch ontwerp voor het fietspad kost veel tijd vanwege de zettingsgevoelige ondergrond', meldt de provincie. Naar verwachting zullen de werkzaamheden, die onderdeel zijn van groot onderhoud aan de N207 bij Gouda, in oktober volledig worden afgerond. 'Deze planning is nog afhankelijk van het ontwerp en levertijden van materialen', aldus de provincie. LEES OOK: Meerderheid provincie vóór tweede brug bij Boskoop