Boeren met 30 trekkers naar Binnenhof: 'Wees solidair met Groningers'

DEN HAAG - Boeren gaan donderdag met tientallen trekkers van Groningen naar Den Haag om daar te demonstreren bij de hoorzitting over de afhandeling van aardbevingsschade. Woensdag zijn er nieuwe plannen naar buiten gebracht voor de afhandeling, maar veehouders moeten het 'eerst zien, dan geloven', vertelt boer, gedupeerde en actievoerder Ate Kuipers in actualiteitenprogramma Nieuwsuur.

'Als ik zo beluister wat voor haken en ogen er alweer aan het hele verhaal zitten, dan houd ik mijn hart vast', vervolgt hij. De schade op de boerderij van Kuipers is groot, zo vertelt hij. 'Onze schade loopt in ieder geval op tot drie miljoen euro. Dat is nog exclusief de gronddaling en de schade aan de drainages en de toegangpaden.'

Met de demonstratie wordt geëist dat Shell financiële verantwoordelijkheid neemt voor de bevingsschade door gaswinning. Shell kwam dinsdag met een verklaring waarin ze meldde dochterbedrijf NAM te blijven steunen bij het nakomen van zijn financiële verplichtingen en bereid te zijn daarvoor garanties af te geven. De Tweede Kamer wil ondanks de verklaring dat Shell donderdag aan de commissie voor Economische Zaken en Klimaat komt uitleggen of het olie- en gasbedrijf inderdaad tracht de aansprakelijkheid voor de Groningse aardbevingsschade te ontlopen.



'Twaalf diepladers en dertig trekkers'

'We gaan naar Den Haag met twaalf diepladers en dertig trekkers. We gaan in ieder geval onze volksvertegenwoordigers, die zich druk hebben gemaakt voor schadecompensatie, ruggensteun geven. We roepen de boeren, burgers en buitenlui in de Randstad op om solidair te zijn met de Groningers.'