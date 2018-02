Deel dit artikel:











ADO Den Haag weet smaakmakers El Khayati en Ebuehi binnenboord te houden Nasser El Khayati, Tyronne Ebuehi en Sheraldo Becker (foto: Soccrates Images)

DEN HAAG - ADO Den Haag is ongeschonden uit de transferperiode gekomen. De Haagse club is blij dat de selectie zo goed als intact is gebleven. Alleen Thomas Meissner werd verhuurd aan Willem II, smaakmaker Nasser El Khayati en Tyronne Ebuehi wist ADO deze transferwindow binnenboord te houden.

Vooral El Khayati en Ebuehi waren hot. Clubs uit het Midden-Oosten en Engeland hadden interesse in El Khayati. Voor Ebuehi klopte Benfica aan, dat zich ook officieel meldde bij ADO, maar tot een transfer kwam het niet. De Portugese grootmacht neemt Ebuehi aankomende zomer transfervrij over. ADO had zelf nog de wens een pinch-hitter te halen, al was dat geen must. De laatste dagen werd nog geïnformeerd naar Thomas Verheydt, maar het Engelse Crawley Town, zijn huidige club, en ADO lagen te ver uit elkaar.

