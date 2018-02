Deel dit artikel:











Twee mensen met spoed naar ziekenhuis na melding gaslucht Een hoogwerker werd ingezet om de mensen uit het huis te halen. (Foto: Regio15)

DEN HAAG - In een woning aan de Cronjéstraat in Den Haag vond de politie in de nacht van woensdag op donderdag twee gewonde mensen. Zij zijn naar een ziekenhuis gebracht.

De hulpdiensten gingen naar het huis na een melding van een gaslucht. De woning bleek volgens nieuwssite Regio15 vol gas te staan. De brandweer forceerde een raam om het gas te laten ontsnappen. Daarna kon de woning binnengegaan worden en werden de twee slachtoffers gevonden. Zij zijn met behulp van een hoogwerker uit het huis gehaald en met spoed naar een ziekenhuis gebracht. Vanwege de ernst van de situatie waren vier ambulances en een traumahelikopter opgeroepen. De politie doet onderzoek.